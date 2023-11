– Det ble som vi forventet. Vi vinner 3–0 og er videre på walkover, sier Hans-Øyvind Sagen til VG.

Han er daglig leder i Bryne og har nettopp mottatt bekreftelsen fra Norges Fotballforbund da han snakker med VG.

– Det viser at NFF tar på alvor det reglementet som er satt opp i forhold til denne typen toppfotballkamper. Det syns vi er bra.

Norges Fotballforbund har søndag kunngjort at Bryne tilkjennes seieren i kvalikoppgjøret til Eliteserien mot Start – uten at kamp er spilt. Det skjer som en konsekvens av lørdagens arrangørsvikt, hvor banen på Sør Arena ble erklært uspillbar fordi undervarmen aldri ble slått på. Start må også dekke reise- og diettkostnader for Bryne og dommerteamet.

BRYNE-SJEF: Hans Øyvind Sagen er daglig leder for rogalendingene. Foto: Marie von Krogh / VG

Jærbuene kan dermed forberede seg på neste runde i opprykkskvaliken mot Kristiansund. Start har valgt å ikke anke NFFs beslutning.

«IK Start synes det er trist at det er dette som blir utfallet. Vi synes det er trist ovenfor begge lags supportere, frivillige, spillere, ansatte og samarbeidspartnere – og ønsker å beklage til alle.» skriver Start i en pressemelding.

Søndag formiddag varslet klubbdirektør Terje Marcussen i Start sin avgang i et intervju med VG som en følge av baneskandalen.

– Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret. Jeg vil melde ifra til styret om det, sa Marcussen.

VARSLET EGEN AVGANG: Start-direktør Terje Marcussen har tatt ansvaret for arrangørtabben. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Bryne skal møte Kristiansund førstkommende onsdag. Jærbuene trente søndag med tanke på det oppgjøret.

– Laget har forberedt seg på kamp mot Kristiansund. Så det har vi tenkt hele tiden fra vår side. Nå har fått bekreftelsen, sier Sagen.