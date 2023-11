Tobias Hestad har trent med KBK de siste dagene. Han skal også spille onsdagens internkamp, som er oppkjøring til den kommende kvalifiseringa om opprykk til eliteserien. Det skriver Tidens Krav.

– Jeg er mer motivert enn noen gang for å satse alt jeg kan på fotball. Nå skal jeg gjøre mitt beste her. Så får tiden vise hva som skjer, sier Hestad til avisa.

Sønnen til Daniel Berg Hestad ble juniornorgesmester i MFK og debuterte for A-laget i 2019. De siste sesongene har han vært blant nøkkelspillerne i Gjøvik-Lyn, som nylig berget plassen i 2. divisjon.

– Jeg hadde sju mål og sju målgivende pasninger. For min egen del vil jeg si at 2023 er min beste sesong noensinne, sier Tobias Hestad til Tidens Krav.

Han bekrefter også at det er aktuelt med et treningsopphold i Klaksvik i løpet av de kommende ukene.

Trener Amund Skiri har med flere prøvespillere på trening for tida, blant andre Ole Gunnar Solskjærs sønn Noah som har spilt i Spjelkavik de siste sesongene.

– Nå er Tobias her for at vi skal bli bedre kjent. Han får bli kjent med oss og vi får bli kjent med ham, sier Skiri til tk.no.