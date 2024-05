STEMNING: MFK-supportere med pyro under onsdagens cupkamp mot Hødd. Foto: Marius Simensen

Fotballpresident Lise Klaveness ivrer etter å få i gang et pilotprosjekt for trygg bruk av pyroteknikk på norske tribuner. Nå ligger ballen hos myndighetene.

I starten av april var Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball (NTF) og Norsk Supporterallianse (NSA) i møte med regjeringen. Til stede var blant andre justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Dispensasjonen fotballen søker om, er å anse som et pilotprosjekt. En eventuell tillatelse vil bli gitt for en tidsbegrenset periode og evaluert underveis. Det skal sørge for trygge rammer rundt bruken av pyro, og Klaveness opplever god samarbeidsvilje hos departementene.

– Det viktigste for oss er å komme i mål, og at vi får dette behandlet politisk. Det går på tvers av ulike departement, og både Lubna og Emilie har tatt styringen og løftet dette opp som en tverrpolitisk sak. Det var en veldig god følelse etter møtet av at her blir vi forstått, og problemet og mulighetene blir forstått, sier fotballpresidenten til NTB.

Pilot denne sesongen?

Pyroteknikk er en viktig del av supporterkulturen på tribunen hos mange klubber. Klaveness håper å komme i gang med prøveprosjektet fra høsten av.

– Vi har sagt at vi ønsker oss en toårig pilot som også skal fungere denne sesongen. Det betyr i praksis at vi har ønsket oss en avklaring til sommerferien, slik at vi virkelig kan implementere det fra i høst.

Samtidig sier hun:

– Vi har ikke noen frist, det viktigste er at vi får det i mål. Så er det selvfølgelig slik at en indirekte frist vil være at energien og koalisjonen går litt ut hvis man ikke får en avklaring. Men det virker som dette er på et godt sted hos myndighetene. Og vi tror på at vi får denne piloten.

Har foreslått rammeverk

Fotballen har sendt inn en søknad til myndighetene og et forslag til felles rammeverk for bruk av pyroteknikk på fotballkamp.

Der listes det opp flere tiltak som kreves før, under og etter sesong. Blant annet at hver arrangør må ha gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse som bestemmer i hvilket omfang pyroteknikken skal benyttes.