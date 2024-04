Det er ennå tidlig i sesongen, men Vålerenga henger allerede et godt stykke etter i jakten på opprykk.

Mot Mjøndalen fikk Vålerenga virkelig en bekmørk dag på jobb.

5–1 ledet bruntrøyene før Vålerenga minimerte skaden to ganger på overtid.

– Kampen i dag var skremmende på de fleste måter. Ingen verken i eller rundt laget kan være stolte av seg selv, og det har vært for svakt for lenge, sier fotballekspert og tidligere VIF-trener Lars Tjærnås til VG.

– Jeg tror Geir (Bakke) og Petter (Myhre) får orden på det og de bør ikke sparkes. Men det haster, og det er flere folk og roller i den klubben som ikke fungerer, mener Tjærnås.

Foto: Terje Pedersen / NTB Lars Tjærnås Fotballekspert i Viaplay

Tidligere Vålerenga-helt Vidar Davidsen er også lite imponert over det han har sett av klubben han var kaptein for på 80-tallet.

– Det blir ikke noe cruisekontroll. Fem kamper pleier å si en del. Jeg er litt usikker på om filosofien bak at man skal styre alle kamper – om de er kapable til det ferdighetsmessig, sier han til VG.

– Jeg har ikke vært imponert over de nye som kom til Vålerenga i fjor, forteller han.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG Vidar Davidsen Tidligere Vålerenga-kaptein

– Hva tenker du om Geir Bakke sin posisjon?

– Nei, det er det jo andre som må tenke over. Men så langt har det jo vært en tung start, sier Davidsen.

– Men hva tenker du?

– Nei, det er ikke noe grunn til å gjøre noe nå.

– Når er det det da?

– Hvis de ikke snur trenden de neste fem kampene så må de regulere tanken om et opprykk.

– Har du fortsatt troen på opprykk?

– Jeg er jo sterk i trua, men jeg tror ikke de rykker opp med å fortsette å spille sånn som de har gjort nå, med den kvaliteten de har på spillerne. Jeg tror nok de må bruke de neste fem kampene veldig godt, og klarer de ikke å snu trenden da, da lyser det rødt, slår Davidsen fast.

PRESSET: Trenerduoen Geir Bakke (t.h.) og Petter Myhre har fått mye å tenke på etter en grusom sesonginnledning. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vålerengas tidligere eliteserierival med innbytter Alie Conteh i førersetet sendte Oslo-klubben tomhendte og ydmyket tilbake til hovedstaden.

– Vi jobber med vårt gjennom uka, også kommer vi i dag og svikter på så mange områder, sier Geir Bakke til TV 2 etter kamp.

– Det går inflasjon i å gjøre feil. Det er tungt, fortsetter VIF-treneren.

Idet fløytesignalet gikk tok enkelte frustrerte Vålerenga-fans seg inn på banen. Spillerne gikk bort til bortetribunen for å beklage.

– Selvsagt er de det, og det skulle bare mangle. Det er Norges beste supportere som følger oss overalt og lager volum og entusiasme, synger sanger og legger sjela og lønna si i dette. Så jeg skjønner at de er frustrerte og forbanna, sier Bakke.

KLANEN: Denne gjengen har hatt lite å juble for så langt i 2024. Her fra kampen mot Lyn på Bislett stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Conteh er et navn Vålerenga-fansen neppe glemmer med det første.

19-åringen kom inn for en skadet Brinder Singh etter 34 minutter og på overtid av første omgang scoret sierraleoneren to mål på to minutter.

Det første kom på stillingen 1–1. Conteh satte panna til på et innlegg fra Meinhard Olsen og styrte inn 2–1.

To minutter senere utnyttet samme mann en grov tabbe i Vålerenga-forsvaret og lobbet elegant inn 3–1 bak Magnus Sjøeng som hadde rotet seg ut av eget mål.

Over i andre omgang satte Conteh sitt tredje for hat trick kvarteret før slutt. Og det etter en ny tabbe fra gjestene. Matchvinneren fikk ballen spilt rett i beina og lurte ballen forbi Sjøeng.

Vålerenga tok seg videre i cupen i midtuken mot Oppsal:

Sivert Øverby sørget for at Mjødalen fikk en drømmestart på eget gress da han uintensjonellt fikk drømmetreff. Det var i alle fall slik det så ut.

24-åringen sitt frispark så ut til å være et feilslått innlegg som fant veien helt oppe i krysset.

Petter Strand utlignet kort tid etter til 1–1, men så entret Conteh banen og gjorde dagen bekmørk for Geir Bakke, Petter Myhre, Vålerenga og Klanen.

Fem minutter før slutt satte Keerat Singh hjemmelagets femte for dagen til 5–1 for Mjøndalen.

Like etter reduserte Jones El-Abdellaoui til 2–5 for Vålerenga før Christian Borchgrevink satte 3–5 på et frispark på overtid og pyntet på resultatet.

Det betyr at de kongeblå ligger på 11. plass etter fem kamper med fem fattige poeng. Kongsvinger topper tabellen med elleve poeng, med Egersund hakk i hæl med ti og én kamp mindre spilt.