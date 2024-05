Klubben bekrefter dette på sine nettsider.

Tyske Hansi Flick (59) skal være favoritt til å overta den prestisjefylte jobben.

Mundo Deportivo hevder at Flick har sagt nei til å overta Chelsea, fordi han gjerne vil trene Barcelona. Fotballjournalisten Fabrizio Romano skriver på X at det er formelle ting mangler på at tyskeren skal være klar som ny sjef i den katalanske klubben.

«FC Barcelona takker Xavi for hans jobb som trener, som kommer i tillegg til hans fantastiske karriere som spiller og lagkaptein», skriver klubben.

I slutten av januar at Xavi bestemte seg for å slutte som Barcelona-trener etter denne sesongen. Så i april kom kontramelding om at han likevel fortsetter.

Spanske medier skrev torsdag at klubbpresidenten Joan Laporta har bestemt seg for at Hansi Flick er mannen han ønsker skal erstatte Xavi. Hansi Flick førte Bayern til to Bundesliga-titler og én Champions League-triumf.

Det skal ifølge meldingen fra klubben være Laporta personlig som meddeler Xavi avgjørelsen fredag ettermiddag.

Barcelona er nummer to på La Liga-tabellen, hele 12 poeng etter Real Madrid, som tar mesterskapet. I 2022/2023 ble det gull med Xavi ved roret.

Den avgående treneren kommer til å lede Barcelona i sesongens siste kamp, som er mot Sevilla til helgen.