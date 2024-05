Etter det VG erfarer er det sendt ut informasjon til medlemsklubbene i Toppserien og 1. divisjon om at Jørgensen fortsetter i jobben. Infoen skal ha gått ut mandag ettermiddag.

Før helgen kunne VG fortelle at flere hadde sluttet i Toppfotball Kvinner og at det var sendt varsel på leder Jørgensen. Det skal handle om Jørgensens lederstil, ifølge VGs opplysninger.

I mandagens informasjonsskriv til klubbene erkjenner styret at de «i samråd med daglig leder har kommet frem til at det er arbeidsforhold som ikke har vært tilfredsstillende», og at «de er enige om tiltak for forbedring».

Styreleder Jan Erik Fåne ønsket ikke å kommentere saken før helgen.

– Nei, vi kommenterer selvsagt ikke på interne forhold som angår ansatte, skrev Fåne i en SMS til VG.

Fåne har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse mandag kveld.

VG var i kontakt med Jørgensen fredag, som opplyste at hun er sykmeldt og ikke hadde anledning til å kommentere.