Se alle målene i videoen over.

Dagen etter at Haaland herjet mot Wolverhampton, gjorde Reiten det samme mot tabelljumbo Bristol City.

Kalasseieren gjør at det nå er nytt drama i gullstriden i Women’s Super League: Med to kamper igjen å spille ligger Chelsea nå bare tre poeng bak Manchester City – med én kamp mindre spilt og ett mål bedre målforskjell.

– Vi kan klare hva som helst – det hadde jeg tro på, og det hadde de andre på laget tro på i dag, sier Reiten til Sky Sports etter kampslutt.

Reiten åpnet med en straffescoring allerede etter seks minutter. I annen omgang satte hun 4–0-, 5–0- og 7–0-målet – før hun hadde assist på 8–0-målet.

– I dag har vært en god dag for oss med resultatet før vi startet. Vi kjempet for hvert mål, så vi fortjente å vinne, fortsetter hun.

Resultatet hun refererer til er gullrival Manchester Citys 1–2-tap mot Arsenal tidligere søndag.

JUBLET: Reiten etter 5–0-målet. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Kampen var Chelseas siste på hjemmebane for sesongen. Maren Mjelde ble byttet inn i det 82. minutt til stående applaus fra hjemmepublikummet. 34-åringen har vært i Chelsea siden 2017 og forlater klubben etter sesongen.

Etter kampslutt holdt den norske landslagskapteinen tale foran supporterne på stadion.

– Å komme hit i 2017 var en drøm, vi har opplevd så mye bra og kult sammen. Min første kamp på Kingsmeadow var mot Bristol, og min siste på Kingsmeadow var mot Bristol, sa en gråtkvart Mjelde.

BLE TAKKET AV: Mjelde har blant annet vunnet serien fem ganger med Chelsea. 18. mai får vi svaret på om det blir seks. Foto: Paul Childs / Reuters / NTB

Siste kamp på hjemmebane var det også for trener Emma Hayes.

– De (Mjelde og Hayes) har vært så viktige for klubben, og de betyr så mye for meg. Det er trist at de drar – men sånn er fotballen, svarte Reiten på spørsmål fra Sky Sports om duoen.

Emma Hayes Chelsea-trener siden 2012.

I de to siste kampene venter Tottenham (6.-plass) og Manchester United (5.-plass) borte for Chelsea-kvinnene.

Manchester City avslutter borte mot Aston Villa (7.-plass).