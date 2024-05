Blant andre Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har gjort sitt for at den nye Premier League-rekorden for flest scorede mål i én sesong står på 1246.

2023/24-sesongen har gitt flere rekorder, både positive og negative, i engelsk toppfotball. I siste serierunde søndag trengtes 14 mål for å slå rekorden fra 1992/93.

For 31 år siden, da ligaen for første gang het Premier League, ble det scoret 1222 mål, men da var det attpåtil 22 lag i serien som nå teller 20.

Rekorden ble slått da lagene i siste serierunde samarbeidet om 37 mål. Det er åtte færre enn rekorden for én runde i PL. Den står på 45 mål og ble satt i februar i år. Den tidligere rekorden for 380 kamper var på 1084 mål og ble satt i 2022/23.

Viktig mål

Haaland stoppet på 27 mål i PL denne sesongen, mens Ødegaard scoret åtte ganger. Kristoffer Ajer scoret to ganger for Brentford, mens Sander Berge og Oscar Bobb «bare» fikk ett hver.

Sistnevntes scoring viste seg imidlertid å bli svært viktig.

Da nordmannen ble matchvinner langt inne i overtiden i Manchester Citys 3-2-seier over Newcastle i januar, sikret han også tre poeng som bidro til klubbens fjerde strake ligatittel. City slo til slutt Ødegaard og Arsenal med fattige to poeng.

Sheffields nedtur

De tre øverste på toppscorerlisten stoppet på over 20 mål, og de tre neste scoret 19.

I andre enden av rekordraset har Sheffield United vært. De endte opp med å slippe inn 104 mål, noe som er fire mer enn Swindons rekord fra 1993/94.

Sheffield United viser samtidig til PL-historiens verste målforskjell (-69), men den rekorden holder de ikke alene. Derby hadde like tall i 2007/08.