– Jeg klarer ikke se hvordan han blir sittende.

Det sier Sky Sports’ Jamie Carragher etter at Manchester United holdte på å rote bort avansementet til FA-cupfinalen mot Coventry.

Presset øker på den nederlandske manageren.

– Jeg tror denne dagen kostet en United-manager jobben hans. Det må være den pinligste garderoben å sitte i etter å ha vunnet en kamp, sier Liverpool-legenden Carragher, ifølge BBC.

Championship-laget lå under 0–3, men slo knallhardt tilbake mot slutten av andre omgang og tvang United til straffesparkkonkurranse. Ten Hags mannskap tok seg til finalen med et nødskrik.

Selv en bragd i finalen mot byrival Manchester City 25. mai vil ikke redde ten Hags plass, mener Alan Shearer.

– Jeg tror fremtiden til Manchester United-manageren allerede er avgjort. Den kan være trist og feil, men jeg får følelsen av at å vinne FA-cupen ikke kommer til å være nok for ham, sier tidenes mestscorende spiller i Premier League i podcasten «The Rest Is Football».

Der er imidlertid ikke tidligere United-høyreback Gary Neville helt enig.

– Det er usikre og turbulente måneder for Manchester United fordi de nye eierne har byttet ut hele toppledelsen i klubben, men å vinne troféer kan ikke undervurderes, poengterer Neville på Sky Sports.

– De vant en tittel forrige sesong, og dersom de skulle ha vunnet FA-cupen kommer det til å være ekstremt vanskelig å sparke ham.

Manchester United-manageren slår selv fast at prestasjonen mot Coventry ikke kan brukes til å bedømme perioden hans hittil i klubben, men innrømmer at laget «slapp unna» mot laget fra nivå to.

– Vi kan spille på veldig høyt og veldig lavt nivå i samme kamp. Det er ikke til å forklare. Ved flere anledninger sviktet vi hverandre. I dag slapp vi unna med det, sa ten Hag etter semifinaledramaet.

Han påpeker også at han har ledet United til to strake finaler i FA-cupen.

– Når alt kommer til alt er det en prestasjon å nå finalen for andre år på rad. Jeg ser feilene vi gjør, men det er ikke en flause, sier United-sjefen.

Også i fjor var City motstander i finalen på Wembley. Da vant de lyseblå 2–1.

Tidligere United-kaptein Roy Keane er heller ikke imponert etter nesten-kollapsen i semifinalen.

– De var heldige til slutt. Byttene og det første målet ga Coventry troen tilbake. Plutselig så de ut som et Premier League-lag i ekstraomgangene, mens United så ut som et lag fra nivå to, kommenterte Keane på ITV.

– Vi har de samme diskusjonene om Manchester United hver uke. Du vet aldri hva du får fra dem, fortsatte Keane.