Rekord-utvisning i RBK-smell: – Veldig vanskelig

– Dette er noe vi har jobbet for veldig, veldig lenge. Vi har lengtet etter å ta denne. Det er storebror som er på besøk. Når man først slår Rosenborg i norsk sammenheng da har man gjort seg fortjent til å være med i dette selskapet, sier KBK-trener Christian Michelsen til Discovery+.

Det var fremdeles kø utenfor et utsolgt og smekkfullt Kristiansund stadion da toppoppgjøret mellom Kristiansund og Rosenborg fikk en rekordtidlig utvisning.

For kun seks spillere hadde vært borti ballen før Kristiansunds Moses Mawa gikk i bakken etter 24 sekunder. Det etter en duell med Rosenborgs Adam Andersson.

Kampens hoveddommer, Kai Erik Steen, nølte ikke et sekund med å peke på straffemerket og å gi syndebukk Andersson det raskeste røde kortet i norsk eliteserie siden 1963.

– Vi får en kanonstart, og all honnør til dommeren som tør å dømme riktig så tidlig i kampen. Det er det ikke mange som har guts til å gjøre, sier Michelsen.

Rosenborg-trener Åge Hareide var langt fra fornøyd med Anderssons involvering:

– Jeg vet ikke hvorfor han gjør sånne ting. Det var tidlig i kampen, så han var kanskje ikke nok påskrudd. Det er hans sone og han kommer for sent. Da får han rødt kort, og det er synd for laget og kampen, sier Hareide etter kampen til Discovery+.

– Det blir en helt annen kamp når man får rødt kort etter et halvt minutt, så vi måtte bare omstille hodene våre og det er veldig vanskelig, Rosenborg-forsvarer Erlend Dahl Reitan i pauseintervjuet med Discovery+.

Kristiansunds faste straffeeksekutør, Bendik Bye, stilte seg opp med 4444 menneskers øyne rettet mot seg.

Straffen gikk midt på Rosenborg-keeper Julian Faye Lund – og dermed sto det fortsatt 0–0.

Men med elektrisk stemning på tribunen og et hjemmelag som dominerte banespillet til de grader innledningsvis, tok det ikke lang tid før Snorre Strand Nilsen sendte publikum til himmels.

Bortelaget klarte aldri å få klarert vertenes hjørnespark og plutselig fant Strand Nilsen en luke gjennom den voldsomme trafikken inne i boksen.

Resten av kampen var fylt av både sjanser og dramatikk - men med en mann mindre gjennom nærmest hele kampen var det stort sett Kristiansund som dominerte banespillet - uten at det ga telling i målprotokollen.

Da endte det altså 1–0 til Kristiansund.

– Det smakte bra, men jeg synes egentlig vi gjør en dårlig kamp. Vi gjør det bra i første omgang, men i andre omgang skulle vi punktert det. Det blir mye kaos, og det er litt frustrerende. Resultatet er det som betyr noe, så er jeg nok mer glad i morgen, sier KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad til Discovery+.

Med de tre poengene går Kristiansund forbi Rosenborg på tabellen og opp på bronseplass. Det skiller nå ett poeng mellom lagene.

Opp til serieleder Bodø/Glimt er det henholdsvis seks og sju poeng.