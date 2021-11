SOGNDAL (VG) Kaptein Per-Egil Flo forteller om et krevende døgn etter at lagkamerat Emil Pálsson (28) kollapset på banen med hjertestans – før han ble gjenopplivet.

– Det har vært krevende. Du er litt i sjokkstand når noe slikt skjer, og det er så ubevisst at du bare lurer på om det ordner seg. Det er tungt, sier Sogndal-kaptein Per-Egil Flo til VG.

Sogndals midtbanespiller Pálsson falt om på banen drøyt 12 minutter ut i oppgjøret, som startet klokken 18 mandag, mot Stjørdals-Blink. Dommeren stoppet spillet og legehjelp kom raskt til.

Klokken 19.50 meddelte Sogndal at Pálsson fikk hjertestans på kunstgresset, men ble vellykket gjenopplivet før han ble sendt til Haukeland sykehus med ambulansehelikopter. Der er 28-åringen stabil og får videre behandling.

– Det var en ekkel opplevelse. Han slår en pasning i det ene øyeblikket, så ser du en annen vei og da du ser tilbake, er ikke ting normalt, sier Flo.

Landslagssjef Ståle Solbakken har selv opplevd hjertestans, og sendte en hilsen til Emil Pálsson:

Geir Inge Heggestad, arrangementssjef i Sogndal har forklart at klubben ikke har hatt direkte kontakt med Pálsson, og at klubblegen holder dialogen med Haukeland sykehus i Bergen.

– Det har selvsagt vært et veldig tungt døgn for oss alle. Det er tungt å se en god kamerat ligge sånn som han gjorde. Det preger alle, sier Sogndal-spiller Axel Kryger.

Han takker helsepersonellet for innsatsen de gjorde og åpner opp om hvordan spillergruppen ble oppdatert om lagkameratens tilstand.

– Det var stor lettelse. Vi fikk litt beskjeder fortløpende i går. Men beskjeden om at han var stabil i dag, var en enorm lettelse. Å vite at han har det bra, er veldig godt for oss, sier Kryger.

Islendingen med én landskamp (under Lars Lagerbäck) er på lån fra Sarpsborg 08. Han har tidligere spilt fire år i Sandefjord. Pálsson har kontrakt med sarpingene ut 2023.

Det er ikke avgjort ennå når kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink skal gjenopptas. Sogndal ledet 1–0 da kampen stoppet etter 12 minutter.