Det er et drøyt år siden David Datro Fofana ble solgt fra Molde til Chelsea for en rekordsum. Ivorianeren har det siste halvåret vært utlånt til Union Berlin. Torsdag ettermiddag opplyser Chelsea at de har valgt å avslutte låneavtalen og hente tilbake Fofana.

Fofana spilte 17 kamper for det tyske hovedstadslaget.

Ulike medier og overgangsguru Fabrizio Romano har tidligere skrevet at Fofana skal være på vei mot en ny låneavtale med spanske Sevilla.