For etter å ha tatt en sterk 3-1-seier borte på Goodison Park onsdag kveld, svarte Manchester City-manageren på VGs spørsmål om han kunne utdype litt mer rundt Haalands skade.

Om den såkalte «stressreaksjonen i beinet», som det allerede er kjent at holder ham ute til over nyttår, handler om et hardt slag på foten eller om den store belastningen han har stått i så langt denne sesongen.

– Jeg har sagt det før, jeg er ingen lege. Det er en stressreaksjon i foten. Det er så smertefullt. Han er ikke som Phil Foden, liten og tynn. Erling er enorm og høy, så det er vanskeligere for ham noen ganger. Han kommer til å bli bra igjen, og han kommer til å spille.

– Legene kommer til meg hver morgen og sier at disse spillerne er klare, disse er ikke. Ut fra det setter jeg opp laget, og så spiller vi kamper, sier spanjolen.

Selv om Haaland manglet og City-laget slet i den første omgangen, tok flere av de andre offensive spillerne som Phil Foden, Julián Álvarez og Bernardo Silva ansvar foran mål.

Dermed vant den regjerende mesteren til slutt vant mot Liverpool.

Men den norske målmaskinens skade opptok også britiske journalister. En ville vite hvordan Haaland trente.

– Han trener alene, han løper og blir bedre. Men han trener ikke med laget ennå. Kevin (De Bruyne) trener med laget, men ikke Erling ennå. Men det føles bedre. Det er et spørsmål om en stressreaksjon i beinet, ikke et brudd i beinet, men spørsmålet er om smerten forsvinner.

– Forhåpentligvis er han klar i januar, sier du?

– Ja, forhåpentligvis, ja. Det håper vi, gjentar Guardiola.

Jack Gaughan i Daily Mail er ikke i tvil om at det påvirker City-laget at nordmannen er ute. Selv om de til slutt vant 3-1 på imponerende vis mot Everton.

– Det har en massiv påvirkning på laget av to grunner: For det første har de ikke det samme oppspillpunktet uten ham. Du kan slå hvilken som helst ball opp til Haaland og han klarer å beholde den, får City til å løfte laget og så finner han andre godt oppe på motstanderens halvdel. Nå har de Julián Álvarez, men han mestrer ikke det like bra, sier Gaughan, som følger City svært tett.

Han fortsetter:

– Det andre handler om at de sliter med å sette sjanser de helt klart burde scoret på. Det ser du mot Everton. Hadde Haaland fått en av de mulighetene hadde City tatt ledelsen og kampen blitt så mye enklere. De savner ham så mye, men tenker hvordan det blir når han returnerer.

Grafikk: sofascore.com

