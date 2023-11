Søndag ble Hjelset-Kleive Fotballklubb tildelt 50.000 kroner. Det er strømleverandøren Entelios som deler ut midlene i samarbeid med radiokanalen P4, får Rbnett opplyst i en pressemelding.

Hjelset-Kleive danket ut over 3200 andre søkere. Pengene skal gå til et lagerbygg ved fotballbanen som skal lagre utstyr for lagene.

Det var Mona Helen Kvam i klubben som ble oppringt av P4 og fikk det glade budskapet søndag.

– Det lille lageret vi har i dag er det fullstendig kaos i! Men nå blir det orden i sakene, med denne gaven faller en viktig brikke på plass for oss. Nå skal vi kjøpe en container som sikrer tilstrekkelig plass til å lagre utstyret vårt. Da slipper trenerne våre å kjøre rundt og planlegge transport av utstyret, og det blir langt enklere for alle lagene å hente og bruke utstyr på trening, sier Kvam.

Klubben skriver i søknaden at de sliter med økonomien. Derfor kommer disse pengene godt med.

– Før hadde vi et klubbhus borte på Kleive, men der har det blant annet vært forferdelig kaldt. Vi avholdt eksempelvis styremøter med ull fra innerst til ytterst. Vi valgte å flytte til brakkeklubbhuset på Hjelset hvor vi holder til i dag. Der har vi kun ett rom til bortelaget, et til hjemmelaget, et til dommerne samt et til administrasjonen. Vi har rett og slett ikke plass til utstyret medlemmene er avhengige av. Noe av utstyret har vi i Kleivehallen, men mye befinner seg til enhver tid i bilene til trenerne. Det medfører mye ekstra logistikk og kjøring for dem fordi vi ikke har nok plass til å lagre dette, sier Kvam.