Lie og Mowinckel langt bak teten i Crans Montana – Gut-Behrami sikret hjemmeseier

«På Kretstinget for 30 år siden, i 1994, mottok han diplom og hyllest for lang og tro tjeneste for fotballen. Men Arne var ikke ferdig med det, han har bare fortsatt og fortsatt. De siste 4 årene har han sittet i vårt styre, og blant annet ledet arbeidet med resertifisering av EOFK som Kvalitetsklubb, arbeidet med redigering av Klubbhåndboka, han var med i komiteen som utarbeidet vår strategiske utviklingsplan for 2021-2024, og leder vårt SFO-tilbud i vinterhalvåret. Heldigvis har Arne takket ja til å stille som kandidat for 2 nye år som styremedlem! Tusen takk for at du er den du er, og at du bare fortsetter å bidra, Arne!»