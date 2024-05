1. mai kunne Autosport melde at tidligere teamsjef Günther Steiner hadde gått rettens vei for å gjøre krav på penger han hevder Haas-teamet skylder ham.

Nå melder motorsport.com at det nå er Haas sin tur til å saksøke den tidligere lagsjefen for påståtte brudd på varemerkeretten i boken hans «Surviving to Drive».

«Drive to Survive»-profilen ga seg som Haas-sjef etter 2023-sesongen og har jobbet som tv-ekspert i 2024.

Haas hevder i et dokument at Steiner skrev, markedsførte og tjente penger på boken uten at han hadde fått tillatelse eller samtykke fra Haas. Det heter at han brukte «Haas-varemerkene til personlig økonomisk gevinst og ulovlig profitt».

Günther Steiner hevder på sin side at Haas fortsatt selger supportereffekter som bærer hans navn og bilde. Den tidligere teamsjefen sier dette gjøres uten hans godkjennelse, og at han ikke får sin rettmessige del av inntektene.

– Haas F1 valgte å ikke fornye Steiners arbeidsavtale. Det var deres rett. Men Haas F1 har gjort noe det ikke har rett til å gjøre ved å nekte å betale Hr. Steiner penger de skylder i henhold til arbeidsavtales hans, heter det i søksmålet som Steiner har anlagt.

Det henvises til at Haas-teamet fikk stor reklameeffekt av at den tidligere teamsjefen var en sentral skikkelse i den populære Netflix-serien «Drive to Survive».

Haas ligger for øyeblikket på 7. plass av de ti lagene i Formel 1-VM.