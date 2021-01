Opptur for de norske VM-håpene – Mowinckel klatret tolv plasser

Franske Tessa Worley kjørte seg opp fra 5.-plass og vant foran sveitsiske Lara Gut-Behrami. Marta Bassino tok 3.-plassen på hjemmebane.

Ragnhild Mowinckel, som tok 2.-plass i samme renn for to år siden, gikk til finaleomgangen med et nødskrik og var først ut. Hun så ut til å trives bedre i traseen og kjørte seg opp til en solid 18.-plass.

Mowinckel ødela korsbåndet under et renn i Andorra i mars 2019. Senere samme år fikk hun på nytt en skade i kneet. I desember gjorde hun comeback i franske Courchevel. Siden har det stort sett blitt tosifrede plasseringer med unntak av en niendeplass i utforen i Val d’Isère. 17.-plass er hennes beste plassering i storslalåm denne sesongen.

Hun erkjente at tøffe forhold gjorde at hun ikke turte å slippe seg løs i 1. omgang.

– Det er uansett en bedre følelse når det går litt bedre. Det har ikke vært så mange av de ekstra, ekstra gode følelsene ennå. Men jeg vet det vil ta tid, og det er en jobb man må gjøre. At det føles litt som et slit, er greit, sa moldenseren til NRK.

– Kjempet mer nå

Mina Fürst Holtmann var beste norske på 19.-plass etter 1. omgang og kjørte inn til tredje beste omgangstid i annen omgang. Det holdt til slutt til 13.-plass.

Holtmann kopierte sin bestenotering i storslalåm denne sesongen.

– Jeg kom i mål, og jeg hadde egentlig en ganske fæl følelse, i hvert fall fra skyggen og ned. Men jeg kjempet mer nå, og det betalte seg, men jeg trodde ikke jeg skulle klatre så mye, sa Holtmann etter løpet sitt.

Den norske duoen som fullførte rennet tirsdag er fort Norges største storslalåmhåp i VM.

Tre kjørte ut

Maria Tviberg hektet i en port og kjørte ut i henget og så ut til å få en vridning i kneet. Foreløpige meldinger fra Kronplatz tyder på at det gikk bra, men at hun er litt forslått, opplyste alpinsjef Claus Ryste til NTB.

Thea Louise Stjernesund og Kristina Riis-Johannessen kjørte også ut, mens Kaja Norbye og Kristin Lysdahl aldri var i nærheten av en finaleomgang.

Ingen av de norske jentene har havnet på pallen i verdenscupen denne sesongen.

Kronplatz ligger kun sju mil unna VM-byen Cortina d'Ampezzo som vil være neste gang alpinjentene skal i aksjon i storslalåm i februar.

