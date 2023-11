Signe Gaupset fra Molde spilte fra start da Brann som første norske kvinnelag spilte en gruppespillkamp i Champions League tirsdag, der Brann vant 2-1 borte mot St. Pölten i Østerrike.

Det var en svært fortjent seier i en kamp Brann dominerte, og der laget skapte masse sjanser. Rakel Engesvik scoret bergensklubbens første CL-mål da hun i det 57. minutt satte 0-1 i tomt bur etter sterkt forarbeid av 18 år gamle Signe Gaupset. Hun viste solid fysikk i duellen med St. Pölten-forsvareren, vant ballen og serverte den på sølvfat til Engesvik.

– Fantastisk bra gjort av Gaupset, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen.

– De hadde egentlig ingenting å komme med utenom litt dødballer. Vi styrte denne kampen, sa Gaupset til TV 2.

Moldenseren signerte nylig ny kontrakt med Brann fram til sommeren 2025.

Hjemmelaget utlignet med et langskudd fra Maria Mikolajova, men i det 79. minutt satte Anasi hodet på et hjørnespark fra Marit Bratberg Lund og stanget ballen i mål. I den aller første Champions League-gruppekampen for et norsk kvinnelag kom de første scoringene og den første seieren.

Denne uka ble det også klart at Gaupset er blant spillerne som er tatt ut i troppen til det norske J19-landslaget som skal spille EM-kvalifisering i perioden 27. november til 5. desember. Norge skal møte Finland, Tyskland og Israel.

Også Molde-spiller Solveig Tomren Slemmen fra Vestnes er tatt ut i den norske troppen.