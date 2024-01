Tidligere Molde-spiller Sandra Rød Ask står uten klubb etter at kontrakten med toppserieklubben med Lyn gikk ut ved årsskiftet.

Klubben opplyser på sin hjemmeside at avtalen ikke vil bli forlenget.

– Nå som veiene skilles ønsker vi å takke Sandra for en fin tid sammen, både på og utenfor banen, også ønsker vi henne masse lykke til videre, skriver Lyn.

22-åringen fra Batnfjordsøra spilte 18 kamper i serie og cup i vårsesongen for Lyn. Men da Kirvil Odden Sundsfjord kom tilbake fra italienske Sampdoria sist sommer, ble det mindre spilletid for Rød Ask. Hun spilte totalt 27 A-lagskamper for Lyn etter overgangen fra Molde sommeren 2021.