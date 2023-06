Stine Bredal Oftedal legger trolig opp etter OL

BUDAPEST (VG) (Györ – Vipers Kristiansand 35–37) Like etter semifinaletapet for Vipers Kristiansand sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal at hun sannsynligvis gir seg etter OL i 2024.