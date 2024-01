Scoringer av Patrick Bamford, Daniel James og Crysencio Summerville sikret Leeds en viktig seier i kampen om opprykk til Premier League.

Etter to og et halvt år som Leeds-spiller fikk Klaesson sin aller første A-kamp fra start – i fraværet av keeperkonkurrentene Illan Messlier og Karl Darlow. Meslier er suspendert, mens Darlow er ute med en skade. Fra før har Klaesson et innhopp på 35 minutter i Premier League mot Wolverhampton tilbake i mars 2022.

Klaesson har ikke spilt en eneste kamp for Leeds siden det. Han gjorde en meget god redning på overtid i første omgang da han stoppet Siriki Dembelé.

Timingen for nordmannen kan være perfekt nå med tanke på at det er FA-cupkamp borte mot Peterborough fra nivå tre førstkommende søndag.

23-åringen har halvannet år igjen av kontrakten. Han kom fra Vålerenga sommeren 2021 og sto to kamper i U21-EM i fjor.

Leeds er nummer fire i Championship, syv poeng bak Ipswich som har den siste plassen som gir direkte opprykk.

Verre går det for Wayne Rooney og hans Birmingham. Tapet mot Leeds er hans niende tap på 15 kamper. Han står med kun to seire, og er kun syv poeng over QPR som ligger på nedrykksplass.