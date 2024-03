BRYNE – KONGSVINGER 2-2

Bryne spilte treningskamp mot divisjonskollega Kongsvinger i Marbella og etter solid innsats, spesielt den andre omgangen, endte kampen 2-2.

Den første omgangen bar mye preg av at dette var en treningskamp på gras for første gang for begge lagene. Tempoet var nemlig litt for høyt i forhold til ferdighetene på denne tiden av oppkjøringen.

Kongsvinger var helt klart det laget som skapte de største og farligste sjansene før pause, men det ble med ene scoringen til Lars Ravn-Haren etter vel 35 minutter. Helt alene med Igor Spiridonov gjorde han igjen feil og satte ballen i målet.

Bryne på sin side kom ikke til de helt store målsjansene den første omgangen, det ble for det meste noen halvsjanser i en kamp som også ble litt preget av vinden på Banus Football Center i Marbella.

Jærlaget frisket helt klart mer til etter pause og laget kom seg etter hvert fram til gode målsjanser.

Men det var Kongsvinger og Vegard Leikvoll Moberg som scoret det andre målet i kampen. Etter litt famlende forsvarsspill fra Bryne, kunne Moberg sette ballen mellom beinene til Spiridonov. Den scoringen kom midtveis i omgangen.

Det gikk imidlertid ikke mer enn to minutter før Bryne reduserte ved Robert Undheim. Han satte et godt frispark fra Andreas Dybevik kontant inn i nettmaskene.

Bryne kom til flere kjempesjanser i løpet av den andre omgangen og kunne fort scoret flere ganger. På overtid sørget innbytter Axel Kryger for at oppgjøret endte 2-2.

Bryne (4-4-2): Igor Spiridonov - Luis Görlich, Tobias Guddal, Sondre Norheim, Jens Husebø - Andreas Dybevik, Christian Landu-Landu, Lars Erik Sødal, Eirik Saunes - Robert Undheim, Duarte Moreira.

Innbyttere: Anton Cajtoft, Sem Aleksander Bergene, Axel Kryger, Jacob Haahr Steffensen, Marius Mattingsdal, Noah Mneney, Sigurd Grønli, Jon-Helge Tveita, Elias Årsvoll, Kristian Skurve Håland og Sjur Jonassen.