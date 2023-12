– Han kom i dag og har fått behandling (et annet sted), så får vi se med legene som skal sjekke ham. Forhåpentligvis kan han reise med oss til Saudi-Arabia (for klubb-VM neste uke).

– Etter kampen i morgen, får vi se om han spiller den første eller andre kampen (i klubb-VM). Jeg tror ikke han spiller mot Crystal Palace, men kanskje han overrasker meg, sier Guardiola.

Jærbuen ble skadet i en ligakamp mot Aston Villa for en drøy uke tilbake – og siden den gangen har det vært begrenset informasjon om nordmannens tilstand.

Guardiola har imidlertid sagt at det ikke dreier seg om et brudd, men «en stressreaksjon på beinet, men også at Haaland nesten ikke kunne gå etter Villa-kampen».

City-manageren har i det hele tatt vært lite tydelig på når han eventuelt ville være tilbake på banen. Det samme var han på pressekonfenransen fredag, da han ble spurt om han var bekymret.

– Det er ikke et brudd, bare stress. Noen spillere rehabiliterer og kommer raskt tilbake, noen bruker lengre tid. Vi får se hvordan det går dag for dag, uke for uke, hvordan han føler seg. I det øyeblikket han ikke har smerter, vil han spille.

Haaland har uansett åpenbart søkt til folk han kjenner godt for å behandle skaden.

Denne uken er Citys målmaskin avbildet på sosiale medier-profilen til John Haddad, den libanesiske personlige treneren Haaland har benyttet seg av tidligere. Blant annet under tiden i Borussia Dortmund.

Haddad er omtalt som Haalands «mirakelmann» av TV 2, i Nettavisen omtales han som «The Fix», og spesialiserer seg på biomekanikk og bevegelsesterapi.

På bildet var også Citys mye omtalte fysioterapeut og Haaland-behandler, Mario Pafundi.