– Jeg kommer ikke til å svare på det!

LeBron James ga fra seg et lite glis etter spørsmålet om dette kan ha vært hans siste sesong for Lakers.

Hans 30 poeng holdt ikke mot Denver Nuggets som natt til tirsdag norsk tid vant 108–106 og dermed tok seg videre i NBA playoffs.

Nå går spekulasjonene rundt hva som skjer med en av tidenes aller største basketballstjerner.

The Athletic siterer kilder på at det nå er forventet at James spiller minst en sesong til i NBA. 39-åringen har en opsjon på ett år til i kontrakten sin, verdt 51,4 millioner dollar ifølge nettstedet.

Ikke nok med det: Lakers skal være villig til å gi basketgiganten en kontraktsforlengelse på tre år verdt 164 millioner dollar, rundt 1,8 milliarder norske kroner. James vil være 42 år når den kontrakten går ut.

Nettstedet Sportico publiserte nylig listen over de rikeste idrettsstjernene i historien (summer tilpasset inflasjon):

Michael Jordan Basketball. 3,75 milliarder dollar

Tiger Woods Golf. 2,66 milliarder dollar

Cristiano Ronaldo Fotball. 1,92 milliarder dollar

Arnold Palmer Golf. 1,76 milliarder dollar

LeBron James Basketball. 1,7 milliarder dollar

Kilder forteller The Athletic at Lakers ønsker å hjelpe LeBron James å oppfylle drømmen med å spille med sønnen Bronny. 19-åringen sa tidligere i vår at han stiller til draftet for neste sesongs NBA.