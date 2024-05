Det hele så ut til å ebbe ut i ekstraomganger etter sjanser fra begge lag. Så dukket han opp på bakerste stolpe: Oscar Aga.

På lån fra Rosenborg måtte det jo bli spissen som aldri slo til i RBK. Han dunket ballen opp i nettaket.

– Det er spesielt å sende de ut. Det er jo kompiser og gode venner, men nå er jeg her i Fredrikstad. Det er deilig å vise dem at jeg har det som trengs, sier matchvinner Aga.

Oscar Aga Fredrikstad, på lån fra Rosenborg

– Det er Oscar Aga, på lån fra RBK, som avgjør dette. Hva betyr det?

– Det har jeg ikke tenkt på. Det er en spiller i Fredrikstad som scorer og det er alt jeg tenker på. Det er en skuffelse for oss, svarer RBK-trener Alfred Johansson.

Ole Sæter headet i tverrliggeren langt inne i overtiden, men ballen ville ikke i mål for Rosenborg.

– Vi spiller en bra kamp og skaper sjansene vi trenger for å vinne kampen. Da er det en kjempeskuffelse at vi ikke får ballen i mål, sier Johansson.

RBK er ute av cupen sammen med Brann og Bodø/Glimt. Fredrikstad og Oscar Aga er videre.

Foto: Thomas Andersen / NTB

Lagene gikk til pause med 0–0 etter en noe tam første omgang. Fredrikstad hadde flest sjanser, men måtte se seg stoppet av blant annet en svært god Sander Tangvik i RBK-buret.

I motsatt ende burde Markus Henriksen gitt bortelaget ledelsen, men avslutningen fra midtbanespilleren gikk over mål.

Foto: Thomas Andersen / NTB

At RBK ikke lå under etter kvarteret av andre omgang var vanskelig å forstå. Heading i tverrligger og en gigantisk sjanse fra to meter klarte på utrolig vis ikke å snike seg over streken.

– Der er RBK meget heldig som ikke slipper inn, sa Tete Lidbom i NRKs cupstudio.

Rosenborg ble bedre utover i andre omgang, og fikk noen gode muligheter. Emil Frederiksen ble stoppet av keeper, mens Jesper Reitan-Sunde avsluttet over mål.

Til slutt var det altså Aga som ble avgjørende i sommervarmen i Fredrikstad.