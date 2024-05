West Ham bekrefter at David Moyes er ferdig i klubben når hans kontrakt går ut etter denne sesongen.

Moyes har vært manager i West Ham i fire og et halvt år. I den perioden har han sikret to topp sju-plasseringer i Premier League, semifinale og kvartfinale i Europa League, og seier i fjorårets Conference League med 2-1 over Fiorentina.

Det var West Hams første tittel siden FA-cupen i 1980 og første europacuptriumf siden 1965.

– Jeg har virkelig hatt det gøy med å jobbe med alle i West Ham, og jeg vil takke styret for å gi meg muligheten til å lede denne flotte klubben, sier Moyes ifølge en pressemelding fra klubben.

Styreleder David Sullivan sier Moyes har vært ansvarlig for en periode med stor fremgang og suksess i klubbens historie.

The Athletic og andre medier har koblet Julien Lopetegui til West Ham-jobben og mye tyder på at spanjolen blir Moyes erstatter.