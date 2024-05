Se målene lengre ned i saken!

Tottenham og manager Ange Postecoglou ble genierklært noen få kamper inn i sesongen.

Nå begynner det smått å spøke for en topp fire-plassering.

Onsdag ble det nemlig klart at Premier League ikke får en ekstra plass i Champions League neste sesong. Det betyr at sjansene er ennå mindre for å sikre seg plass i det gjeveste selskap.

En seier over byrival Chelsea var dermed enormt viktig i duellen med Aston Villa om topplasseringene, men på Stamford Bridge var Chelsea det sterkeste London-laget.

Etter én scoring i hver omgang sikret de tre poeng og nærmer seg Europa League-plass.

Nicolas Jackson satte inn 2–0 i andre omgang:

Bare de fire øverste plassene gir billett til Champions League. Manchester City og Arsenal er allerede sikret plass, og heller ikke Liverpool på tredjeplass har Tottenham mulighet til å ta igjen.

For øyeblikket ligger Aston Villa på fjerdeplass – syv poeng foran Tottenham som har én kamp mindre spilt.

Tottenham har fått for vane den siste tiden å slippe inn på dødball, og det ble også Nord-London-klubbens skjebne på Stamford Bridge.

Først stanget Trevoh Chalobah mesterlig inn 1–0 på et frispark mot bakerste stolpe. I andre omgang satte Nicolas Jackson inn en retur etter et frispark fra toppscorer Cole Palmer som smalt i tverrliggeren.

Denne ukens semifinaler i Champions League skapte veien til neste sesongs turnering enda lengre for Tottenham og de liljehvite er nødt til å ta seg forbi Aston Villa på tabellen.

Chelsea ligger på 8. plass og spiller om en plass i Europa League eller Conference League.