– Det er inspirerende å møte så mange kvinner som har utrettet så mange viktige ting. Det var en viktig mulighet å gripe, sier Klaveness til VG.

Hun tilbrakte deler av 17. mai på Fifa-kongressen i Bangkok i Thailand, før hun kastet seg på en 15 timers lang reise til Sofia i Bulgaria.

Der var et tyvetalls kvinnelige ledere, med bakgrunn fra blant annet politikken, næringslivet og frivillig sektor, samlet etter invitasjon fra Hillary Clinton.

Klaveness fikk siste ord i et to timer langt møte på lørdag. Der fortalte hun om sin vei til ledervervet i Norges Fotballforbund, om den famøse talen på Fifa-kongressen i Doha, og hvordan NFF jobber for å rekruttere flere kvinner til fotballen.

– Var det smigrende å få invitasjonen?

– Jeg tenker ikke sånn, men det er jo gøy. Jeg har fulgt Clintons reise tett. Jeg var i fødselspermisjon under det amerikanske valget. Riene mine begynte nesten med at Donald Trump ble valgt. Jeg heiet på Clinton og fikk jo sjokk. Så vi har en Hillary-Donald-sønn.

Likestilling og kvinner i ledelse var en rød tråd på møtet. Klaveness dro dit for å lære, men også med et ønske om å tiltrekke seg næringslivet.

– Vi prøver å skalere opp prosjektene våre. Vi ønsker å utdanne flere kvinnelige trenere i vanskeligstilte regioner der likestillingen er lav. Prosjektet har vist seg å være ufarlig for land, det funker veldig bra, forteller Klaveness.

Her er Lise Klaveness med Romanias fotballpresident Răzvan Burleanu og Ukrainas fotballpresident Andrij Sjevtsjenko. NFF inngikk nye avtaler med dem denne uken. Foto: Privat.

Høsten 2015 startet Norges Fotballforbund et internasjonalt kvinnetrenerprosjekt, kalt Girl's Football Coaching Course, i samarbeid med Utenriksdepartementet.

Prosjektet går ut på å utdanne kvinnelige fotballtrenere – og på den måten rekruttere til seg flere jenter i breddefotballen.

I dag omfatter utviklingsprogrammet over 15 land, og denne uken signerte NFF nye avtaler med Ukraina, Romania og Jordan.

– Dette er ikke noe vi tjener penger på, vi går i null. Dette har NFF holdt på med lenge før min tid, men det er et hjertebarn for oss i forbundet. Vi lærer mye av det selv. Det handler om likestilling, men også grasrotarbeid, sier Klaveness.

NFF får midler fra blant annet Utenriksdepartementet, Uefa og EØS, men de ønsker et bredere og mer robust samarbeid. Spesielt i disse tider.

– I en tid med mye polarisering, er det et sterkt behov for å snakke på tvers av landegrenser og sektorer. Vi merket spenningen mellom Palestina og Israel – og deres støttespillere – under kongressen. Derfor trenger vi prosjekter der de fleste er enige og ønsker det samme.

Møtet i Sofia var i regi av Clintons stiftelse Clinton Global Initiative (CGI). De har årsmøte i New York i slutten av september, og der kan det bli flere samtaler mellom Klaveness og Clinton.

– Vi vurderer å dra dit. Det er viktig å være aktiv og ha en rolle, sier Klaveness.