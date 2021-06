Bakke glad for mental hjelp: – Disse unge guttene måler all lykke i spilletid

Bakke har kjent Tobias Svendsen siden han som Molde-assistent brukte da 15-årige Svendsen i en 2. divisjonskamp for Moldes andrelag i 2014. Men også for Bakke kom det på brått på da 21-åringen nylig innrømmet hvordan angsten har preget ham hele veien som toppfotballspiller.

– Folk kan si hva de vil om at det er mange i en trenerstab, men når sånne ting oppstår er det veldig deilig å ha Mette Rosseland her, som jobber med både traumer, frykt og angst. Hun kunne gå inn og angripe situasjonen, sier den rutinerte topptreneren med fortid i blant annet Moss, Kristiansund og Sarpsborg.

– Disse unge guttene måler all lykke i spilletid. Det er det hele livet er tuftet på. Tilliten til å spille i en ellever. Derfor er det viktig at de prater med noen som ikke bare driver med det fotballfaglige, fastslår Geir Bakke.

Svendsen drøyde helt til 18. mai – to dager etter han spilte serieåpningen for Lillestrøm – med å be om hjelp og snakke med noen om det som har plaget ham siden våren 2016. Samme år spilte han sin første kamp i Eliteserien for Molde.

– Han er en type som alltid har sagt at alt er bra hele tiden. Det må han slutte med, hvis det ikke er det! Alle må si i fra hvis det er noe, oppfordrer Bakke.

– Har du kjent på en kritikk fra omgivelsene i at LSK har brukt penger på en mentalressurs i støtteapparatet i stedet for å legge det i en midtstopper eller spiss?

– Fotballen utvikler seg hele tiden. For ti år siden var det litt mer den kulturen at man kom og trente godt. Nå er det 8 til 16 hver dag. De lever et ganske isolert liv. Nå har man vært gjennom en coronaperiode og levd etter mye hardere restriksjoner enn samfunnet for øvrig. Derfor har vi som klubb og Simon (sportssjef Mesfin) prøvd å vokse inn i fremtiden ved å ta noen smarte valg. Blant annet at Mette har kommet inn i staben, svarer Lillestrøm-treneren.

– Langt fra alene

U-landslagstrener Pål Arne Johansen kjenner Svendsen godt fra mange av hans 51 U-landskamper for Norge og hadde blant annet med driblevingen til U20-VM i 2019.

– Det er veldig flott at spillere står frem og at det blir normalisert. Vi vet jo at det er en mye større utfordring enn det som har blitt belyst, sier «Paco».

– Han har i ung alder spilt både EM og VM og vært i eliteseriebildet lenge allerede. Han er langt fra alene å kjenne på de følelsene han beskriver, sier treneren.

Svendsen sto over tre seriekamper og fikk to uker fri som en del av å snakke ut om angsten. Nå er han i full trening og rukket både å spille og score i en treningskamp etter at han returnerte til Åråsen.

Søndag møter kanarifuglene Haugesund og får ha tilskuere for første gang i år (600). Om hva slags rolle Svendsen vil spille sportslig fremover, svarer Bakke:

– Han er i varmen hele tiden. Det kommer litt an på hvordan han føler seg. Føler han seg fit for fight, har han X-faktor. Men det er mange om beinet her, og skal han inn, må noen ut, svarer Bakke på om Svendsen inkluderes i troppen mot Haugesund.