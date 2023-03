Klæbo langt nede mens lagkameratene jublet: – Håper han unner oss suksess

PLANICA (VG) På en norsk jubeldag under onsdagens 15 kilometer i VM, var Johannes Høsflot Klæbo (26) svært skuffet. VM-medaljen glapp for skistjernen med under et sekund. Det var han ikke fornøyd med.