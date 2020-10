Tomålsscorer Haaland hylles etter spesielt mål: – Det er høy klasse

Dortmund-Freiburg 4–0

Dortmund stanget og stanget mot defensive Freiburg på hjemmebane, og det måtte en scoring fra Erling Braut Haaland for å vippe kampen i gultrøyenes favør.

Jærbuen scoret sitt tredje of fjerde Bundesliga-mål for sesongen, og ledet an da Dortmund til slutt vant 3–0 over Freiburg.

Haaland-scoring

Freiburg åpnet bortekampen på Signal Iduna Park svært godt, og frustrerte hjemmelagets angrepsspillere i store deler av den første omgangen.

Bortelaget lå lavt i banen, og Dortmund slet med å skape sjanser mot et godt organisert Freiburg-lag. Angrepstrioen Marco Reus, Erling Braut Haaland og Gio Reyna var svært anonyme den første halvtimen.

Men etter 31 minutter smalt det i nettmaskene bak Freiburg-keeper Florian Müller.

Reus vant balle høyt i banen, og Gio Reyna kunne avansere mot forsvaret. 17-åringen spilte en fin pasning ut til Haaland, som avsluttet fra skrå vinkel ute til venstre.

Med baksiden av innsiden av venstrefoten sendte Haaland ballen mellom beina på forsvareren og ned i det lengste målet.

– Nydelige mål

Selv var Haaland svært tilfreds sine to mål etter kampen.

– De var herlige, nydelige mål. Endelig spilte Gio (Reyna) ballen til meg. Han er et stortalent, og det er morsomt å tenke på at han ikke har fylt 18 år ennå. Det er viktig å ta vare på talentene vi har, og de må bare fortsette, sa nordmanen til Viasat med et smil.

Gio Reyna ble historisk, da 17-åringen leverte tre målgivende pasninger. Selv var nordmannen svært fornøyd med sin andre scoring mot Freiburg, da han plasserte ballen høyt over keeper i det nærmeste hjørnet.

– Jeg føler jeg er blitt roligere i avslutningsøyeblikket. Spesielt den andre har jeg fått bedre dreisen på. Så den andre skal jeg se om igjen i kveld, sa Haaland.

Etter to tap, i serien mot Augsburg og mot Bayern München i supercupen, var det godt for Dortmund å være tilbake på vinnersporet.

– På hjemmebane har vi vært veldig gode, men på bortebane må vi ta mer tak i kampene. Da blir det gode greier, sa spissen.

Hyllet for skuddteknikken

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft la merke til skuddteknikken Haaland brukte, og hyllet spissens avslutning i pausen.

– Det er pur kunst. Ofte når han blir spilt gjennom alene med keeper, har han en bedre skuddvinkel. Her måtte han hente beinet bakover. Han «slider» ballen med baksiden av skoen sin, det er høy klasse, sa Fjørtoft.

Rune Bratseth la også merke til at Haaland valgte å avslutte mellom beina på Freiburg-forsvareren.

– Han satser til og med på at forsvareren går ned i spagaten, og det er det som skjer nå. Det var eneste mulighet til å score, og det er ikke tilfeldig at det skjedde, la eksperten til.

Han mener at Haaland er den nordmannen som best representerer den store fremgangen blant norske fotballspillere i utlandet.

– Vi er ikke overrasket lenger, men vi er imponert. Det skjer mye bra i norsk fotball om dagen, og han står helt i fronten av utviklingen, sa Bratseth.

Dortmund-dominans

Freiburg var heldige som slapp unna med ett baklengsmål til pause. For etter at Haaland satt inn 1–0, våknet de gulkledde skikkelig til liv foran flere tusen hjemmesupportere.

Først var Reyna farlig frempå. Det amerikanske stortalentet fintet en motspiller ned på rumpa, før skuddet gikk et par centimeter på feil side av stolpen.

To minutter senere var Haaland farlig frempå igjen. Jærbuen prøvde nok en gang å avslutte bak på innsiden av foten, men denne gangen ble avslutningen upresis.

– Der prøvde han på det samme igjen, men denne gangen fungerte det ikke like bra, kommenterte Fjørtoft i studio.

Like etterpå prøvde Haaland å styre inne et skudd fra Thomas Meunier, men Müller reddet. På returen klarte utrolig nok keeperen å redde avslutningen til Mats Hummels fra 3–4 meter.

Haaland ble tomålsscorer

Like etter pause satt scoring nummer to for hjemmelaget. Gio Reyna svinget inn et fint hjørnespark, som en umarkert Emre Can headet i det lengste hjørnet.

Og Reyna var virkelig i vinden mot Freiburg. Like etterpå serverte han Axel Witsel på seks meter, som utrolig nok ikke klarte å sette ballen mellom stengene.

Kaptein Marco Reus fikk også muligheten til å tegne seg på scoringslisten etter 63 minutter, men headet over fra kort hold etter et fint forarbeid fra 17-årige Jude Bellingham.

Tre minutter senere slo kombinasjonen Reyna/Haaland til igjen. Amerikaneren snappet opp ballen og løp mot Freiburg-forsvaret. 17-åringen slapp ballen perfekt til Haaland, som kom alene med keeper.

Spissen plasserte ballen over Müller i det nærmeste hjørnet, og dermed sto det 3–0 til Dortmund. Haaland med to mål, og Reyna med tre målgivende pasninger.

Det var jærbuens fjerde Bundesliga-scoring denne sesongen. Kun Hoffenheims Andrej Kramaric (6) har scoret flere i den tyske toppdivisjonen.

– Jeg får frysninger

Og på overtid fikk Haaland muligheten til å score hat trick, da han kom alene med keeper. Men nordmannen serverte innbytter Felix Passlack uselvisk på åpent mål.

Det var 22-åringens første mål for Dortmund. Ekspertene i studio dro sammenligninger til da Thorgan Hazard serverte Haaland på åpent mål da nordmannen debuterte med hat trick mot Augsburg forrige sesong.

– Jeg får frysninger. Dette er måten å spille på, og fremstå som lagspiller, sa Fjørtoft etter kampen.

Bratseth var enig med sin ekspertkollega.

– Det gjør noe for hele laget at toppscoreren er en så god lagspiller, sa Bratseth.

Dermed endte det med en sterk 4–0-seier for Dortmund over Freiburg.