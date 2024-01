De skriver at det svenske fotballforbundet (SvFF) møtte Solskjær tidligere i vinter.

Til slutt skal det ha vært den tidligere midtstopperen Olof Mellberg som ble tilbudt jobben, men Brommapojkarna-treneren har valgt å bli værende i klubbfotballen.

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt tilbud som jeg har valgt å takke nei til, sa Mellberg på en pressekonferanse tidligere, uten å bekrefte at det var det svenske fotballandslaget.

Nå stiller Fotbollskanalen spørsmålet om Solskjær igjen kan være en kandidat, ettersom de hevder at det SvFF møtte ham tidligere i vinter.

Møtet skal ha funnet sted i desember.

Videre skriver de at det Sverige-ledelsen også skal ha hatt kontakt med danske Jon Dahl Tomasson.

Solskjær har stått uten trenerjobb siden han fikk sparken i Manchester United i november 2021. I september fortalte han i et intervju med The Athletic at han var åpen for nye utfordringer.

– Min beste venn, som også er min agent, går gjennom tilbudene. Om du har vært manager for Manchester United så kan man ha noen krav til hvor man vil jobbe, sa nordmannen.

Det svenske landslaget har stått uten trener etter at Janne Andersson ga seg da det ble klart at Sverige ikke klarte å nå EM 2024.