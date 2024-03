Sunnmøringen stivnet på oppløpet og var i mål på 45,34. Han ble slått av belgieren Alexander Doom med ni hundredeler.

Dermed klarte han ikke å bli Norges første verdensmester i friidrett innendørs siden 1995.

– Jeg dør litt fort. Det er det eneste som var litt dumt. Det er mulig jeg kanskje kunne hatt litt bedre balanse på åpningen, men alt i alt så føles det ut som jeg gjorde det meste riktig fram til beina sluttet å svare litt for fort, sa Warholm NRK etter finalen.

– Det er ikke første gangen jeg har hatt den følelsen at man får den syra. Det er min løpestil å løpe så tøft, og da får man av og til regningen. Det er vanskelig å alltid treffe balansen helt, la sølvvinneren til.

Fryktet det

Tittelkampen var ventet å stå mellom Warholm og Doom. Fredag vant de hvert sitt semifinaleheat i den skotske friidrettshallen. Da det sto om gullet, kom Norges håp til kort.

– Vi var litt redd for avslutteregenskapene til Doom. Han er relativt umerittert, men er blitt en stayer, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter løpet.

Doom perset med 44 hundredeler og satte belgisk rekord i lørdagens finale. Rusheen McDonald fra Jamaica tok bronsen på tiden 45,65.

Oppladning

Warholm er tidligere blitt europamester to ganger på 400 meter innendørs (2019 og 2023), men i år stilte han for første gang i et VM som ikke går på sommerstid.

Han ventet med å bekrefte deltakelsen så lenge som mulig. Avgjørelsen ble tatt så sent som for en uke siden.

– Jeg gjør dette for å være bedre forberedt til sommeren, sa Warholm på torsdagens pressekonferanse i Glasgow.

På 400 meter har Warholm 45,05 som karrierebeste innendørs. Det er europeisk rekord.

Utendørs har Ulsteinvik-mannen tre VM- og ett OL-gull på 400 meter hekk. I tillegg innehar han verdensrekorden (45,94).