Italieneren Walter Mazzarri får ansvaret for å lede Leo Skiri Østigård og regjerende Serie A-mester Napoli framover. 62-åringen erstatter Rudi Garcia i jobben.

Det bekrefter den italienske klubben i sine mediekanaler.

Mazzarri ledet Napoli i perioden mellom 2009 og 2013, og trenerveteranen har også vært innom klubber som Inter, Watford og Torino.

Mandag morgen skrev avisen Gazzetta dello Sport at Garcia var ferdig i jobben etter 0-1-tapet hjemme mot Empoli i helgen. Han tok i sommer over hovedtreneransvaret etter Luciano Spalletti, som ledet klubben til et svært etterlengtet seriegull forrige sesong.

Etter tolv serierunder ligger imidlertid de regjerende seriemesterne på en skuffende 4.-plass og har ti poeng opp til serieleder Inter.

Sist sesong slet Østigård med spilletid i den italienske storklubben, men denne sesongen har den norske landslagsstopperen fått 674 minutter i serien og 169 minutter i Champions League så langt i høst.