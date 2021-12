– Dortmund har sagt at de ønsker å få avklart dette innen februar og at de ønsker å forhandle en ny kontrakt – med veldig mye penger for at han skal bli. Det har vært en evig runddans helt siden han kom til Dortmund, egentlig, sier Viaplays Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Nordmannen skal ha en utkjøpsklausul på 75 millioner euro fra og med kommende sommer, siste meldt av den tyske storavisen Bild tidligere i desember.

Dette til tross for at kontrakten med Dortmund strekker seg til sommeren til 2024.

Denne klausulen har vært gjenstand for mye spekulasjon og er ikke bekreftet av klubben selv eller spillerens apparat. Uansett har den fått fart på spekulasjonene rundt en fremtidig overgang.

– Hvis han vil flytte på seg til sommeren, flytter han på seg til sommeren. I bunn og grunn er det bare Erling som bestemmer og vet hva som skjer fremover. Om ingen andre prosjekter passer for ham, kan det hende han tar et år til i Dortmund, sier Sundet.

Spesielt i Spania går diskusjonen nå på avisforsider og i TV-programmer på om jærbuen skal til hovedstaden Madrid eller Barcelona.

– Det ligger mye realisme i Real Madrid og mange piler peker hit, sier Viaplays La Liga-ekspert Petter Veland om ryktene som kobler Erling Braut Haaland til de to spanske gigantene.

Han trekker frem fortrinnsvis tre årsaker for denne realismen:

Real Madrid er nevnt som én av fire klubber agent Mino Raiola mener vil være passende for Haaland, sammen med Barcelona, Bayern München og Manchester City. Team Haaland besøkte klubben i vår – riktig nok etter et besøk i Barcelona. Sportslig sett står det bedre til med Real Madrid enn erkerivalen i Catalonia.

– De har også økonomien på stell og det diskuteres om de har råd til både Kylian Mbappé og Haaland. Svaret er trolig ja på det, poengterer Veland, og viser til den i stor grad skakkjørte økonomien i Barcelona.

Samtidig er det gode grunner til at Barcelona trekkes frem i denne sammenhengen.

Om katalanerne klarer å lempe nok vekk fra lønnsutgiftene, vil dette kunne gi rom for å registrere nye spillere. Å få sponsorer og banker med på laget bør ikke være en utfordring grunnet klubbens merkevare, hevder Veland.

I tillegg til å ønske ham selv, er det en annen god grunn til at den relativt nyvalgte Barcelona-presidenten Joan Laporta jobber for å få nordmannen til nord-Øst-Spania.

– Det sies at Laporta sovner stiv av skrekk ved tanken på at Real Madrids frontrekke de neste ti årene vil være Vinicius jr., Haaland og Mbappé, illustrerer Veland – og understreker et poeng meldt av den spanske avisen Marca.

Ryktene som kobler nordmannen til Manchester City har kjølnet noe, mens Bayern-direktør Oliver Kahn sa til Bild før jul at de ikke trengte ham – ettersom «Robert Lewandowski kommer til å score 30–40 mål noen år til».