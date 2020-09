Prisen øker: Så mye dyrere blir det å se Premier League på TV 2 Sumo

TV 2 har økt prisen på Premier League ut til kanaldistributører.

Det gjorde at distributørene også øker sine priser ut til kundene. Canal Digital økte fra 499 til 699 i måneden, og også andre varslet prishopp.

Mandag ettermiddag sendte TV 2 ut informasjon til Sumo-kundene som abonnerer på Premier League og sport.

Blir dyrere

Fra 1. november må kundene betale 70 kroner ekstra i måneden for å se toppfotball fra England. Prisen for sportskanalene, inkludert Premier League er da 519 kroner i måneden.

Økningen er tilsvarende for kunder som har et Total-abonnement. For dem er ny månedspris 549.

For dem som allerede var kunder i fjor høst, og som derfor har hatt 50 kroner lavere månedspris det siste året, blir prisøkningen 120 kroner per måned.

TV 2 er inne i sin siste periode som rettighetshaver og skal vise Premier League i Norge de to neste sesongene. Mange har stusset over at det kommer en prisøkning midt i en rettighetsperiode.

– Denne økningen virker veldig hard. Hvor ofte selvjusterer man et produkt med 40 prosent? Slikt skjer ikke ofte. Dette kom veldig brått og uventet på våre medlemmer. Mange synes det både er dyrt og drøyt. Flere sier de vil si opp abonnementet, sa daglig leder Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb i forbindelse med prishoppet ut til distributørene.

Vis fakta ↓ De norske Premier League-prisene Canal Digital: Fra 499 til 699 kr i måneden fra 1. november. Altibox: Fra 499 til 649 kr i måneden fra 1. desember. RiksTV: 499 kr i måneden. Varsler at prisøkning vil komme. Telenor: 499 kr i måneden. Skal nå vurdere prisnivået. Telia: 499 kr i måneden. Skal nå vurdere prisnivået. TV 2 Sumo (nett): Fra 449 til 519 kr i måneden. TV 2 har økt den veiledende prisen på Premier League til distributørene med 200 kroner. Det er opp til hver enkelt å fastsette prisen kundene betaler.

Slik svarer TV 2

Fram til nå har det kostet rundt 50 kroner mer å se Premier League på lineær-tv i forhold til TV 2 Sumo. Framover blir denne forskjellen opp mot 200 kroner.

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 forklarer denne økte forskjellen med at TV 2 har hatt lavere inntekter fra Premier League-kamper sendt lineært via distributørene enn fra TV 2 Sumo. Dermed vil kanalen hente inn mer penger fra distributørene.

– TV 2 var nylig i konflikt med Telia (som eier Get), og det er ofte priskrangel mellom tv-kanaler og distributører. Er dette er forsøk på å lokke kundene over til TV 2s egen plattform, og slik slippe kostbare konflikter?

– Inntektene fra eksterne distributører har tidligere vært vesentlig lavere enn inntektene fra vår egen TV 2 Sumo. Vi har behov for å utjevne dette nå for å forsvare de økte rettighetskostnadene, sier Willand.

I 2019 oppjusterte kanalen sin veiledende pris til distributørene med 50 kroner, før det nylige hoppet på 200.

TV 2 har tidligere forklart dette med at prisen på tv-rettighetene økte på den seneste rettighetsperioden, som varer fra 2019–2022.

– Var det planlagt allerede i fjor først å øke med 50 og så 200 kroner nå?

– Vi forsøker å minimere prisøkninger og valgte derfor å ikke ta ut hele økningen i fjor. Vi gjør løpende vurderinger av vår prisstrategi, men planlegger ikke prisstigninger langt fram i tid, til det er det for mye som endrer seg til enhver tid, sier hun.

Willand kan ikke si nå om TV 2 vil øke prisen flere ganger.