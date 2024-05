Nordmannen pådro seg nemlig en dobbeltbogey (to over par) på det 18.hullet, noe som gjorde at han til slutt endte på +1 på den første dagen.

Xander Schauffele leder på −7.

Discovery-kommentator Henrik Bjørnstad sa da det gjensto tre hull at «nå gjelder det å holde på −2» ut runden.

Det klarte ikke Hovland:

Det 16. hullet endte med bogey og dermed −1.

Det 18. hullet endte altså med dobbeltbogey og dermed +1.

Han endte ut i vannet på venstre side av greenen på det siste hullet torsdag.

Turneringen er prestisjefylte Wells Fargo Championship, og Hovland ligger på delt 43. plass før fredagens runde.

Han er tilbake i turneringsspill for første gang etter fiaskoen i Masters, der han ikke klarte cutten (altså ikke kom på den øvre halvdel av resultatlisten etter to runder).

Bak ledende Schauffele er det ingen før på −4, med blant andre svensken Alex Norén.