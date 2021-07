Rekdals utfordringer: Overtidstap, spillere på vei bort og skadet kaptein

(HamKam – Aalesund 2–3) Til tross for tap mot Aalesund, tar HamKam sommerferie som knappe serieledere i Obos-ligaen. Når neste kamp spilles kan det være med et helt annet mannskap for trener Kjetil Rekdal (52).