Ifølge en pressemelding fra den saudiarabiske ligaen ble Normann utestengt for «respektløs oppførsel».

Hendelsen skal ha funnet sted i en kamp for Normann sin klubb Al-Raed. 27-åringen har tidligere vært omstridt for å bli værende i Russland under krigen i Ukraina, og for overgangen til Saudi-Arabia i fjor sommer.

En oppdatering på X fra den saudiarabiske ligaen viser at Normann spytter mot Al Fayha-spilleren Abdelhamid Sabiri 29. februar. Han fikk rødt kort. Al-Raed tapte kampen og ligger som nummer 15 av 17 klubber i ligaen.

Normann går glipp av de seks neste kampene for Al-Raed som følge av karantenen.

Normann har spilt 12 landskamper, men har ikke vært aktuell for Norge etter at han i 2022 gikk til russiske Dinamo Moskva.