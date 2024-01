For ett år siden gjennomførte Molde rekordovergangen for stortalentet David Datro Fofana til Chelsea på godt over 100 millioner kroner. Ivorianeren har det siste halvåret vært utlånt til tyske Union Berlin, der det har blitt to scoringer på 17 kamper i serie, cup og Champions League.

Nå hevder ulike medier og overgangsguru Fabrizio Romano at Fofana er på vei til den spanske storklubben Sevilla. Ifølge Romano har Chelsea en klausul i låneavtalen med Union Berlin, som gjør at Fofana kan kalles tilbake nå. Det skal være snakk om en låneavtale med Sevilla, der Fofana kan bli lagkamerat med tidligere Molde-keeper Ørjan Håskjold Nyland.

Sevilla har hatt en trøblete sesong, og kun vunnet tre av 19 seriekamper.

Union Berlin spiller treningskamp lørdag ettermiddag, men Romano skriver at Fofana ikke mer med i troppen.