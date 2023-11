Rosenborg stilte med stjerneskuddet Sverre Nypan i G19-finalen mot Strømsgodset, men det holdt ikke til NM-gull. Godset vant 4-3 etter ekstraomganger.

I finalen i den nasjonale serien for G19-lag forrige elg tapte Strømsgodset 2-5 mot MFK, som tidligere i høst ble slått ut av RBK i semifinalen etter 3-4-tap på Aker stadion.

Det er første gang at Strømsgodset vinner NM-finalen for G19. Gullet kom i klubbens andre finaleforsøk og ble en slags revansj. I 2015 tapte drammenserne hele 0-6 for nettopp RBK.

Sverre Nypan (16) var med fra start, men en av Eliteseriens største talenter kunne ikke redde laget fra nederlag på Sarpsborg stadion.

Tidligere på dagen ble det LSK-jubel i kvinnenes NM-finale på samme arena. Romerikingene slo Molde 3-2.