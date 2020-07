Breddefotballen fikk nei fra myndighetene: – Uforståelig, sier fotballpresidenten

Myndighetene har sagt nei til at breddefotballen kan trene med kontakt og spille kamper i juli. Dette gjelder 2. divisjon for kvinner, 3. divisjon for herrer og nedover.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Dette er et skuffende svar fra regjeringen. Både at de ikke ser verdien av trening for alle og at de gjør helomvending i spørsmålet om NFFs mandat til å innlemme nye liganivåer i toppfotballpiloten, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Uforståelig

Svendsen viser til Danmark, der bredden åpnet 7. juni.

– Derfor er det uforståelig for hele Fotball-Norge at regjeringen ikke kan åpne for trening allerede nå. Særlig med tanke på at norsk fotball hele veien har dokumentert vår evne og vilje til å ta smittevern på høyeste alvor fra dag én, fortsetter Svendsen.

Regjeringen begrunner avslaget med smittevernhensyn.

Invitert til møte i august

Videre opplyses det i pressemeldingen om at NFF og Norges idrettsforbund (Nif) er invitert til et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet 10. august.

Det mener NFF blir for sent.

– Vi ber hele regjeringen om å revurdere forslag til møtetidspunkt, slik at vi kan få en realitetsvurdering av vårt forslag til protokoll på et langt tidligere tidspunkt. Det mener jeg de over 50.000 spillerne i breddefotballen for voksne fortjener, sier Terje Svendsen.

