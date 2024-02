Mediene Sky Sport og Bild meldte om nyheten ved 10-tiden onsdag, og kort tid senere kom offentliggjøringen fra klubben selv.

– Vi har blitt enige om å avslutte samarbeidet etter sesongen. Frem til det vil jeg og trenerteamet mitt selvfølgelig fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre maksimal suksess, sier Tuchel i pressemeldingen.

I utgangspunktet hadde 50-åringen kontrakt med storklubben til sommeren 2025. Men Tuchel er under hardt press etter tre tap på rad:

Toppkampen for Bayer Leverkusen i serien (0-3)

Første åttedelsfinale i Champions League mot Lazio (0-1)

Seriekampen mot middelhavsfareren Bochum (2–3)

Bayern er «bare» nummer to i ligaen – åtte poeng bak serieleder Bayer Leverkusen. Bayern gikk også på et sjokktap mot tredjedivisjonslaget Saarbrücken i cupen i høst.

Kravene i München er gigantiske. Sist de ikke vant Bundesliga, var i 2011/12-sesongen til fordel for Borussia Dortmund.

Tuchel tok over for Julian Nagelsmann i mars 2023 og ledet klubben til et knepent ligagull sist vår, med like mange poeng som Borussia Dortmund.

Xabi Alonso Trener for Bayer Leverkusen. Tidligere spiller i blant annet Real Madrid, Liverpool og Bayern München.

Tyske Sky Sport og overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder at Bayern München nå vil se til Leverkusens suksesstrener Xabi Alonso som «Plan A». Spanjolen har også blitt lansert som drømmekandidaten til å etterfølge Jürgen Klopp som manager i Liverpool.

Xabi Alonso har spilt i både Liverpool og Bayern München.

