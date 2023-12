Det skriver Start selv i en pressemelding.

Klubben skriver at det skyldes ny jobb.

– I november ble det klart at jeg kommende vår trer inn i stillingen som leder for avdeling for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune. Dette er en stilling som ikke lar seg kombinere med å være styreleder i IK Start, og jeg kommer derfor til å gå av på årsmøtet.

Start har denne sesongen vært preget av utenomsportslig kaos. Det toppet seg før kvalifiseringskampen mot Bryne, da undervarmen ikke var skrudd på. Kampen ble avlyst og Bryne ble tildelt seieren.

Daglig leder Terje Marcussen ga seg som følge av hendelsen.

Denne uken avslørte TV 2 at Start hadde tatt kontakt med trener Magne Hoseth, bak sportssjef Magni Fannbergs rygg. I etterkant har Starts medlemmer jobbet for å få til et ekstraordinært styremøte.

– I den situasjonen IK Start har vært og er i, er det mye som ikke kan deles om hvordan vi håndterer sakene som diskuteres i det offentlige rom. Vi har måtte leve med at mange som ikke kjenner til alle forhold mener noe om vår håndtering. Vi har måtte tåle å bli idiotforklarte, sier Skisland.

– Jeg skal være ærlig og erkjenne at IK Start sliter med tilliten, og har gjort det over lengre tid. Det blir ikke flere medlemmer, tilskuere, sponsorer, støttespillere eller tilhengere når tilliten er lav, sier han.