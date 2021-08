Haaland stakk av med prestisjepris og endte i drømmegruppe

Der ble det en drømmetrekning for Haaland og Borussia Dortmund. De møter Sporting, Ajax og Besiktas i gruppespillet.

Under trekningen ble det delt ut flere priser, og Haaland stakk av med prisen for årets angrepsspiller i Champions League i 2020/21-sesongen. Der ble nordmannen toppscorer med ti scoringer – to foran Kylian Mbappé.

– Det er en stor ære for meg å motta denne prestisjeprisen. En pris som motiverer meg til å gjøre enda mer, og forbedre meg selv hele tiden, sier Haaland i en videohilsen vist under trekningen.

– Takk til alle som stemte på meg, og takk til alle som elsker og støtter meg på daglig basis. Takk også til alle lagkameratene mine som har bidratt til denne ekstraordinære prisen.

Vis fakta ↓ Champions League-gruppene A: Manchester City, PSG, RB Leipzig, Club Brugge B: Atlético Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan C: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas D: Inter, Real Madrid, Sjakhtar Donetsk, Sheriff E: Bayern München, Barcelona, Benfica, Dynamo Kyiv F: Villareal, Manchester United, Atalanta, Young Boys G: Lille, Sevilla, RB Salzburg, Wolfsburg H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter blant andre Villarreal i gruppespillet. Sist lagene møttes var i Europa League-finalen i mai, da Villarreal vant etter straffesparkkonkurranse. I tillegg er Atalanta og Young Boys i gruppen.

Liverpool endte i en meget tøff gruppe, med Atlético Madrid, Porto og AC Milan. Sistnevnte er med i Champions League for første gang siden 2013/14-sesongen.

På papiret er det flere storkamper i vente. Blant annet er Manchester City og PSG i samme gruppe. Bayern München og Barcelona er også i samme gruppe.

I tillegg til prisen Haaland stakk av med, ble det delt ut priser til Edouard Mendy (beste keeper), Rúben Dias (beste forsvarsspiller), Ngolo Kanté (beste midtbanespiller), Jorginho (beste spiller) og Thomas Tuchel (beste trener).

PS! Gruppespillet i Champions League starter tirsdag 14. september. Kampoppsettet kommer senest lørdag morgen.