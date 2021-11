I et avskjedsintervju med Manchester United forteller Ole Gunnar Solskjær om stoltheten over å ha ledet de røde djevlene.

– Dere vet hva denne klubben betyr for meg og hva jeg ønsket å oppnå her. For klubben, fansen, spillerne og støtteapparatet. Jeg tror alle vet at jeg har gitt alt for denne klubben. Jeg ville ta oss til det neste steget og kjempe om ligagullet, vinne trofeer, forteller Ole Gunnar Solskjær til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside.

Tidligere søndag ble det kjent at nordmannen var ferdig som manager i Manchester United. 1–4-tapet for Watford lørdag kveld ble hans siste kamp som manager for de røde djevlene.

– Denne klubben betyr alt for meg, og vi er en bra «match», men dessverre kunne jeg ikke få resultatene vi trengte, så tiden var inne for å gi seg.

Underveis i intervjuet blir Solskjær svært følsom og kjemper mot tårene. Det er bare et par dager til laget møter Villarreal i Champions League, hvor Michael Carrick leder laget.

– Jeg sa det til dem i dag tidlig: Vi er bedre enn dette. Gå ut med brystkassen frem og nyt det å være en United-spiller. Champions League er det største. Vinn og gå videre til neste runde. Michael skal lede laget. Jeg har stor respekt for Michael, jeg elsker ham. Jeg blir følelsesladd nå fordi han er en topp fyr, de kommer til å klare seg. Jeg skal se på og støtte dem, sier en emosjonell Solskjær mens han vifter med armene og signaliserer at intervjuet snart må stanses.

Solskjær forteller at han skal bruke tiden fremover sammen med familien.

– Det har vært det tøffeste gjennom pandemien, når Norge har vært åpent og det har vært stengt her. Familien min flyttet tilbake til Norge. Den yngste av barna elsker livet der. Derfor har vi bodd fra hverandre. Nå skal jeg bruke mer tid med dem, forteller 48-åringen.

Solskjær sier at han er svært stolt over det han og laget har oppnådd gjennom hans nesten tre år i managerstolen.

– Når du har vært spiller og reservelagstrener her, er det bare en drøm igjen å oppnå. Nå har jeg gjort det, og det har vært fantastisk fra første minutt, sier han.

Solskjær fikk en drømmestart som United-manager med en lang rekke ubeseirede kamper. Det var denne eksplosive starten som overbeviste styret om at han var rett mann til å lede klubben videre som permanent manager.

Mange har trukket frem Solskjærs evne til å bringe United-DNAet tilbake til klubben. Nordmannen trekker frem en helt spesiell kveld i Paris når han skal beskrive hva dette DNAet er.

— For en kveld. Det var første gang disse spillerne fikk oppleve hva Manchester United handler om. Vi lå under og alle trodde vi var sjanseløse mot en veldig godt lag. Men vi viste Manchester Uniteds karakter og stolthet, beskriver han om snuoperasjonen mot PSG i Champions League.

TAKK OG FARVEL: Ole Gunnar Solskjær tar farvel med Manchester United-fansen i et åpenhjertig intervju med klubben. Foto: Manchester United

Solskjær har blitt gitt tid til å bygge en ny stall til klubben i hans hjerte. Gamle ansikter ha forsvunnet ut, nytt blod har kommet inn. Kristiansunderen mener etterfølgeren vil ha gode arbeidsvilkår.

– Styret har støttet meg når det kommer til å få inn gode folk, gode spillere, og jeg synes at jeg forlater klubben med en bedre stall. Det er et fantastisk miljø her, som jeg er stolt av. Du må nyte å komme hit og jobbe. Jeg vil ikke foregripe noe, men begge gangene jeg har forlatt Molde har de vunnet ligaen året etter. Så lykke til til den som tar over, det er forventninger! smiler Solskjær, som åpenbart mener potensialet i klubben er stort.

Zinedine Zidane, Erik ten Hag, Mauricio Pochettino og Brendan Rodgers er blant kandidatene som blir nevnt som en mulig Solskjær-erstatter.