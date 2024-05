– Det er et overraskende valg, ut fra den fotballrelevante erfaringen i etterkant av spillerkarrieren. Ja, hun har vært sportslig leder i Vestre Aker SK og fotballekspert, men det er grunn til å problematisere om hun har den bakgrunnen Norges Fotballforbund var ute etter i utlysningsteksten. Først og fremst om hun har oppdatert fotballfaglig kompetanse på høyeste nivå.

Det sier Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli til VG.

Denne uken presenterte Norges Fotballforbund Siri Nordby som ny toppfotballsjef. Nordby går inn i ledergruppen til generalsekretær Karl-Petter Løken.

Den tidligere Toppserien- og landslagsspilleren blir sjef for toppfotballavdelingen og landslagene i NFF. Hun kommer fra en lederstilling i Microsoft.

Overfor VG avfeier Løken at Nordby mangler fotballkompetanse.

– Siri har mer enn nok fotballkompetanse til at hun sammen med andre flinke fagpersoner skal kunne lede NFFs arbeid med toppfotballen på en svært god måte.

Nordby står med 43 landskamper for Norge og 350 kamper for Røa som i mange år dominerte norsk kvinnefotball.

– Fotballfaglig bakgrunn har jeg. Jeg har prestert på høyt nivå, satt som nestleder for et elitelag (Røa) frem til mars 2023, i tillegg til at jeg har sittet i Toppfotballkomiteen for kvinner og ser generelt mye fotball og følger med på utviklingen internasjonalt. Uten at det automatisk gjør meg til en god fotballeder. Men dette er en stilling som krever bred kompetanse og er på ingen måte et enmannsshow. Det krever et helt lag for å skape suksess, sier Nordby til VG.

Hun peker på at hun har elleve år bak seg som leder i næringslivet, hvor hun blant annet har jobbet med digital transformasjon av retailbransjen og utnyttelse av data for analyse og innsikt. Sistnevnte er noe Nordby ønsker å ta med seg inn i sin nye jobb.

– Jeg er ganske trygg på at jeg er mer enn fotballfaglig kompetent nok til å være leder i fotballforbundet, sier Nordby.

Hun har ingen trenerutdanning utover barnetrenerkurset.

– Siri Nordby er på ingen måte kvalifisert for jobben. Det er svært betenkelig for norsk toppfotball. Det hele fremstår som en politisk ansettelse, sier Terje Liverød.

68-åringen har i mange tiår jobbet som agent og rådgiver i internasjonal fotball, og har flere ganger vært kritisk til NFFs virke.

Han peker på hvordan Nordby har vært borte fra fotballen i en årrekke, og at hun ikke har erfaring fra internasjonal toppfotball.

– Det samme gjelder langt på vei Karl-Petter Løken: Han spilte for Rosenborg for noen tiår siden, før han gikk ut av fotballen og til næringslivet. Da vet du ikke hvordan internasjonal toppfotball fungerer. Lise Klaveness har omtrent samme bakgrunn som Nordby, men som president behøver du ikke nødvendigvis erfaring fra internasjonal toppfotball, sier Liverød.

– Men da må du iallfall ansette noen andre med den kompetansen og erfaringen du selv mangler. Dette er en toppfotballstilling, sier han.

Løfaldli mener det er ett stort spørsmål rundt ansettelsen.

– Hun har spilt fotball på høyeste nivå og hun har definitivt ledererfaring. Spørsmålet er om hun har relevant fotballfaglig erfaring som er fersk nok. Dette er en stilling der du skal være oppdatert og drivende i utviklingsarbeidet på internasjonale referanser og trender. Fotballen har utviklet seg voldsomt siden Nordby avsluttet spillerkarrieren, sier kommentatoren.

I tillegg til å ha vært sportslig leder i breddeklubben Vestre Aker SK har Nordby vært fotballekspert i NRK og TV 2. Hun var også en del av toppfotballkomiteen for kvinnefotball i NFF i perioden 2013 til 2016.

– Siri har erfaring både som leder og spiller på høyeste nasjonale nivå. Hun har lederegenskaper som norsk fotball kommer til å få stor glede av, og hun har også fulgt fotballen fra sidelinjen gjennom ulike jobber og engasjement, sier Karl-Petter Løken.

Ståle Solbakken, landslagssjef for herrene, hadde ikke hilst på Nordby da VG snakket med han onsdag.

– Jeg vet ikke så mye om Siri, jeg husker bare at hun spilte fotball. Jeg har ikke kjennskap til henne og ansettelsen var i går, så det er ikke så rart jeg ikke har hilst på henne ennå, sier Solbakken.