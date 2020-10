Solskjær blir angrepet fra alle kanter

Mangler sportsdirektør, mangler spillere, mangler en plan. Ole Gunnar Solskjær får ikke fred selv om stjernene spiller landslagsfotball denne uken.

Han trodde kanskje at det skulle bli halvannen uke med fred etter det, i fotballmessig forstand, katastrofale 1–6-tapet for Tottenham.

Men en beskjeden 16.-plass på tabellen etter tre spilte kamper gir ikke ro i Manchester United. Det hjalp ikke å sende sine - i perioder underpresterende - stjerner ut på landslagsoppdrag.

Tårner seg opp

Manageren i det som gjerne kalles verdens største fotballklubb får kritikk fra mange hold.

Her er noen av problemene han strir med:

Etter et overgangsvindu hvor de fleste eksperter mener at United handlet i panikk på siste dag, sier mange at Solskjær ikke har noen sterk innflytelse på mannen med pengene, United-direktør Ed Woodward. Solskjær fikk aldri Jadon Sancho eller den midtstopperen han ville ha.

Engelske medier – og medier over hele verden – mener at det bare er et tidsspørsmål før mannen fra Kristiansund får sparken og tidligere Tottenham-sjef Mauricio Pochettino blir tilbudt jobben. Avisen Daily Express har allerede satt opp førsteelleveren slik Pochettino vil spille.

Ole Gunnar Solskjær har i veldig stor grad hatt United-tilhengerne i ryggen. Men nå kan det tyde på at pipen har fått en annen lyd blant noen dersom en tar United-temperaturen i sosiale medier. Der kommer det oftere enn før bastante krav om at legenden på Old Trafford må gå.

De sentrale midtbanespillerne Paul Pogba og Bruno Fernandes, som spilte glitrende etter koronapausen, leverer ikke lenger like imponerende.

Solskjær har vært nødt til å forsvare seg mot kritikken fra Sevillas sportsdirektør Sergio Monchi. Han sa at han ikke kunne fatte at en klubb som United ikke hadde en sportsdirektør. Sevilla slo som kjent United i semifinalen i Europa League. Solskjær børstet bort med kritikken med: «Det er alltid noen som skal fortelle oss hvordan vi skal gjøre dette.»

«Grått, tynt smil»

I tillegg har du alle ekspertene og kommentatorene på balløya. De er det mange av. Og flere beskriver en mann som sliter, en manager som er på kanten av stupet.

– Ole Gunnar Solskjær har et grått, tynt smil. Det er mørke flekker bak de vannfylte øynene, skriver kommentatoren Daniel Taylor i anerkjente The Athletic.

Taylor skjønner ikke helt at det er gått godt over 300 dager siden Mauricio Pochettino mistet jobben i Tottenham uten at United har kjent sin besøkelsestid.

– Manchester United er en femstjerners klubb med en trestjerners manager, mener han.

Samtidig er han ikke enøyd, og Athletic-skribenten mener at problemene i United stikkere dypere enn bare Solskjær.

Kort tid

Presset er åpenbart. Å være manager i en stor fotballklubb som er nødt til å budsjettere med sølvpuss, er preget av store forventninger.

Andy Mitten er United-ekspert og redaktør for det store uavhengige United-tidsskriftet «United We Stand».

– Resultatene må komme fort. Det er ikke akseptabelt om United går inn i julen med like få seiere som i fjor, sier Mitten til SkySports

21. desember i fjor hadde United vunnet seks kamper, spilt uavgjort i syv og tapt fire.

Mitten mener det ikke handler om manglende vilje til å handle gode fotballspillere. United har brukt i nærheten av tre milliarder kroner på spillerkjøp siden Solskjær fikk jobben.

Det handler om å få det beste ut av de spillerne som går på ukelønner fra en million kroner og oppover.