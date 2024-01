Tjelmeland hadde i utgangspunktet en kontrakt som strakte seg ut 2024, men etter to og et halvt år er klubben og Tjelmeland enige om å avslutte arbeidsforholdet med umiddelbar virkning.

Det skriver klubben i en pressemelding.

– De sportslige rammene har endret seg mye på kort tid, og vi har stor forståelse for at Sindre ønsker å søke nye utfordringer utenfor IK Start. Vi har hatt en god dialog siden det ble opprettet kontakt før jul. Begge parter har vært opptatt av å finne en løsning som kan være god både for Sindre og klubben, sier styreleder i IK Start Ole Magnus Skisland i pressemeldingen.

Klubben ønsker treneren lykke til videre.

– Sindre har lagt ned en stor arbeidsinnsats for klubben. Han har hatt en tydelig spillestil, et stort fotballfaglig engasjement og har vært tett på spillerne. Vi ønsker ham og familien lykke til videre, sier Skisland.