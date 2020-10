Jakob Ingebrigtsen måtte bryte: – Jeg sprang meg overende

Det var et meget sterkt felt på Hytteplanmila lørdag. En haug med medaljevinnere fra årets NM stilte til start. Blant dem var Jakob Ingebrigtsen. Hver gang han stiller til start, blir det snakk om rekord.

Denne gang var europarekorden på 10 kilometer gateløp den store snakkisen før løpet. Men 27,10 viste seg temmelig kjapt ut i løpet å være for optimistisk for 20-åringen. Han lå godt an lenge, men måtte gi opp da det gjensto noen få kilometer og kom i mål nesten sju minutter etter vinneren.

– Det funket ikke i dag, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Hva skjedde?

– Jeg vet ikke helt. Det var bra på trening torsdag og jeg følte meg veldig bra i går, men jeg sprang meg overende i dag.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen sa til NRK at sønnen blødde «voldsomt» neseblod før start.

– Pleier han ofte å gjøre det?

– Nei, nei, nei.

Stavanger-løper vant

Blant kvinnene var Karoline Bjerkeli Grøvdal favoritt, også hun på rekordjakt. Kvinnene og mennene løp samtidig.

De første kilometrene vekslet mange løpere på å ligge i front, både Jakob og Filip Ingebrigtsen lå langt framme. Halvveis stakk regjerende norgesmester på 10.000 meter, Zerei Kbrom Mezngi, fra resten. Ingebrigtsen-brødrene tok opp jakten, men Stavanger-løperen økte avstanden. Med bare to kilometer igjen ledet han fortsatt, med Filip Ingebrigtsen som nærmeste utfordrer.

– Her setter han på plass Ingebrigtsen-brødrene, sa Direktesports kommentator Ola Sakshaug.

– Det viser bare hvor godt det gror, sa han.

Rekord av Grøvdal

Mezngi var overlegen og vant foran Narve Gilje Nordås, som ble beste løper fra Team Ingebrigtsen.

– Overraskende, mente Sakshaug.

Mezngis tid var 28,20, Nordås var åtte sekunder bak med Gular-løperen Bjørnar Lillefosse på tredjeplass, 28,45 ble bergenserens tid.

Filip Ingebrigtsen ble nummer seks med tiden 29,03. Jakob Ingebrigtsen ga opp, men ble registrert i mål som nummer 61, nesten sju minutter bak vinneren.

Grøvdal løp inn til norsk rekord og 30,32 og er dermed tidenes beste norske kvinne på distansen. Tiden er også blant de beste løpt av en europeisk kvinne noensinne.

Vienna Søyland Dahle ble nummer to foran Kristine Eikrem Engeset på tredje.